Beşiktaş’ta Jeremain Lens şoku!
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens oyuna devam edemedi. Sağ kanattan atağa kalktığı sırada bir anda sağ üst arka adalesini tutarak sekmeye başlayan Jeremain Lens'e ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi yaptı.
Hollandalı oyuncunun durumu, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.
- 10.01.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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