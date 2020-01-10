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10 Ocak 2020, Cuma
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’ta şoku!

Beşiktaş’ta Jeremain Lens şoku!

İkinci yarı hazırlıklarını 'te sürdüren ’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan , oyuna devam edemedi.

İkinci yarı hazırlıklarını 'te sürdüren , hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu oyuna devam edemedi. Sağ kanattan atağa kalktığı sırada bir anda sağ üst arka adalesini tutarak sekmeye başlayan Jeremain Lens'e ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi yaptı.

Hollandalı oyuncunun durumu, yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

  1. 10.01.2020
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