Tahkim kurulundan limit açıklaması! ''F.Bahçe ve Beşiktaş'ın başvuruları incelenmeye devam ediyor'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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limit açıklaması! ''F.Bahçe ve 'ın başvuruları incelenmeye devam ediyor''

Tahkim kurulundan limit açıklaması! ''F.Bahçe ve Beşiktaş'ın başvuruları incelenmeye devam ediyor''

, 'deki takımların harcama limitlerini açıklamıştı. ve açıklanan bu limitlere itiraz ederek Tahkim'e başvuruda bulunmuştu. Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Tahkim Kurulu, ve 'ın yaptığı limit başvurularının incelenmeye devam ettiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 19:10
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