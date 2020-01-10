MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-2 Altınordu | ÖZET

Beşiktaş, Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı 2'nci devre hazırlık kampının son hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.



Teknik direktör Abdullah Avcı sahaya; Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkarken, sakat olan Ljajic ve grip olan Elneny maç kadrosunda yer almadı.



Beşiktaş, 8'inci dakikada Lens ile 1-0 öne geçerken hemen 2 dakika sonrasında gözüne güneş gelen Karius, Ufuk Budak'ın ortasını elinden kaçırdı ve skor 1-1'e geldi. Altınordu, etkili futbolunu sürdürürek 24'üncü dakikada Hüseyin ile 2-1 öne geçti. Burak Yılmaz, 35'inci dakikada serbest vuruştan attığı golle ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi. İkinci devrede oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunun temposu düştü ve her iki takım da gol atma başarısını gösteremeyince mücadele 2-2 sona erdi.



LENS SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI



Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında siyah beyazlılar Lens'in sakatlığı ile sarsıldı. Mücadelenin 64'üncü dakikasında depar atarken bir anda sağ üst arka baldırını tutarak kenara gelen Hollandalı oyuncu, oyundan alındı ve yerine Güven Yalçın girdi. Hollandalı oyuncunun kesin durumunun yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı açıklandı.



Altınordu maçı ile birlikte Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, bu gece özel uçakla İstanbul'a dönecek ve Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu.

3' Altınordu'dan tehlikeli atak! Ceza sahası içerisinde buluşan oyuncu, Beşiktaş kalesine sert bir şut gönderdi. Top auta çıktı.

5' Altınordu, ceza sahasına yakın bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta etkili olamadı.

9' GOL! Beşiktaş, Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Lens'in ceza sahası içinde kaleci Erhan'ı ekarte etmesiyle golcü buldu. Skor 1-0!

10' GOL! Altınordu'nun sağdan yaptığı ortayı Karius elinden kaçırınca top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

13' Burak defansı geçemedi! Daiby'in orta sahadan ceza sahasına top sürmesinin ardından attığı pasta buluşan Burak Yılmaz, Altınordu defansına takıldı.

17' Altınordu, ceza sahasından şık bir vuruş yaparken, top kale direğinin yanından sıyırdı.

24' GOL! İzmir ekibi, sağ kanattan bindirme yapan Yasin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

35' GOL! Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerinden attığı frikik golüyle maça eşitlik geldi. Skor 2-2.

42' Altınordu, ceza sahasından etkisiz bir şut gönderdi.

43' Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a yapılan müdahale sonrası, ceza sahasının yaklaşık 5 metre ilerisinden serbest vuruş kullandı. Siyah beyazlılarda Caner Erkin vuruşu kullanırken, top savunmadan döndü.

45' Altınordu, ceza yayına yakın bir bölgeden şut denedi ancak top, direğin yanından sıyırdı.

İKİNCİ YARI

53' Burak Yılmaz, ceza sahasının sol çaprazından etkisiz bir serbest vuruş kullandı ve top yan ağlarda kaldı.

55' Diaby, ceza sahası içerisinde Altınordu kalesini yokladı ancak sonuç alamadı.

62' Burak Yılmaz, 62. dakika ceza sahası içerisinde topla buluştu ancak etkisiz bir vuruş yaptı.

64' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.

90' Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.