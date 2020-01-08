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08 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 2-0 Mezokövesd

MAÇ SONUCU Beşiktaş 2-0 Mezokövesd

’in ikinci yarısına ’te hazırlanan , ilk hazırlık maçında temsilcisi Mezokövesd’i Ljajic ve Atiba’nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını 3 Ocak tarihinden bu yana 'te sürdüren , ilk hazırlık maçında Mezokövesd ile karşı karşıya geldi.

temsilcisi karşısına Karius, Pedro Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut 11'iyle çıkan Beşiktaş, 10. dakikada Ljajic'in penaltıdan, 25. dakikada da Atiba'nın attığı gollerle 2-0 kazanmasını bildi.

Rakibi karşısında üstün bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, özellikle savunmada oldukça dikkatliydi. Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanların ardından 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da Altınordu ile hazırlık maçı yapıp 'a dönecek.

  1. 08.01.2020
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