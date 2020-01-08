Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...

Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın radarında... İngiliz ekibi deneyimli futbolcu için yapacağı teklifi belirledi. Siyah-beyazlı yönetim ise deneyimli futbolcunun fiyatını sabitledi. İşte o rakam...

8 Ocak 2020 Çarşamba 12:11 Güncelleme: 08.01.2020 12:11
Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen takımlardan olan Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken bir yandan da transfer mesaisi yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...

Siyah-beyazlı yönetim bilindiği gibi TFF'nin kulüplerinin harcama limitlerini açıklamasının ardından bir itiraz başvurusu gerçekleştirmişti. Beşiktaş, harcama limitinin olması gerekenden çok daha az olduğunu savunmuştu.

Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...

Federasyondan gelen karara göre hareket edecek olan yönetim transferde iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncularını da göndermeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana piyasanın gözde isimlerinden olan Hırvat stoper Domagoj Vida'ya da İngiliz ekiplerinin ilgisi sürüyor.

Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...

Sabah'ta yer alan habere göre Vida'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Premier Lig ekibi Aston Villa, bu transfer için ilk somut adımını atmaya hazırlanıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN