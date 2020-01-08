Beşiktaş Vida'nın fiyatını belirledi! Premier Lig...
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın radarında... İngiliz ekibi deneyimli futbolcu için yapacağı teklifi belirledi. Siyah-beyazlı yönetim ise deneyimli futbolcunun fiyatını sabitledi. İşte o rakam...
8 Ocak 2020 Çarşamba 12:11
Güncelleme: 08.01.2020 12:11
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Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen takımlardan olan Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken bir yandan da transfer mesaisi yapıyor.
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Siyah-beyazlı yönetim bilindiği gibi TFF'nin kulüplerinin harcama limitlerini açıklamasının ardından bir itiraz başvurusu gerçekleştirmişti. Beşiktaş, harcama limitinin olması gerekenden çok daha az olduğunu savunmuştu.
Federasyondan gelen karara göre hareket edecek olan yönetim transferde iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncularını da göndermeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana piyasanın gözde isimlerinden olan Hırvat stoper Domagoj Vida'ya da İngiliz ekiplerinin ilgisi sürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Vida'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Premier Lig ekibi Aston Villa, bu transfer için ilk somut adımını atmaya hazırlanıyor.