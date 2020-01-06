Avcı: Transfer limite bağlı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Avcı: limite bağlı

Avcı: Transfer limite bağlı

Teknik patron Avcı: talebimiz var ama ile limitler konusunda birtakım görüşmeler sürüyor. Tabii ki gelenler, gidenler olacak

Teknik direktör , dün basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Avcı, çalışmalarıyla ilgili "Transfer talebimiz var ama limitler var. ile limitler konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçlarını bekliyoruz. Transfer konusuna yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak" dedi. 'ın durumunun iyi olduğunu belirten 56 yaşındaki hoca, bu futbolcunun bugün takımla çalışmalara başlayacağını söyledi. Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Dorukhan'ın da takıma bir an önce dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Avcı, genç oyuncunun durumunun beklenenden daha iyi olduğunu aktardı.

  1. 6.1.2020
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