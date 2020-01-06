Avcı: Transfer limite bağlı

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili "Transfer talebimiz var ama limitler var. TFF ile limitler konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçlarını bekliyoruz. Transfer konusuna yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak" dedi. Burak Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu belirten 56 yaşındaki hoca, bu futbolcunun bugün takımla çalışmalara başlayacağını söyledi. Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Dorukhan'ın da takıma bir an önce dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Avcı, genç oyuncunun durumunun beklenenden daha iyi olduğunu aktardı.