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06 Ocak 2020, Pazartesi
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çift idmanla devam

Kartal çift idmanla devam

Siyah-beyazlı takım, Antalyaki hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Basına açık antrenman, yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı takım, Antalyaki hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Basına açık antrenman, yönetiminde gerçekleştirildi. 'ta, önceki gün kampa katılan Alman kaleci Loris Karius da çalışmada yer aldı. Tedavileri süren futbolculardan ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Douglas da koşu çalışması yaptı. Caner ve Atiba ile soğuk algınlığı süren Victor ise idmanda yer almadı. Öte yandan Elneny idman sonrası özel olarak soğuma antrenmanı gerçekleştirdi.

  1. 6.1.2020
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