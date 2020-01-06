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06 Ocak 2020, Pazartesi
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form tutuyor

Kartal form tutuyor

, kampında hazırlıklarını sürdürüyor. 'nın da izlediği idmanda, yönetiminde kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maçla noktayı kodular.

, kampında hazırlıklarını sürdürüyor. 'nın da izlediği idmanda, yönetiminde kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maçla noktayı kodular. Bu sabah 11.00'deki çalışma basına kapalı.

  1. 6.1.2020
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