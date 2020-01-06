"Evet ilk yarı başarısızdık"
Avcı'nın Antalya kampında başkan Ahmet Nur Çebi'ye ligin ilk yarısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduğu öğrenildi.
Avcı'nın Antalya kampında başkan Ahmet Nur Çebi'ye ligin ilk yarısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduğu öğrenildi. İşte Avcı'nın raporundan bazı satır başları:
-Liderin 7 puan gerisinde kalmak, ilk yarıyı 5'nci sırada tamamlamak başarısızlıktır. Evet ilk yarıda başarısız olduk.
-Beklentilerin üzerinde sakatlık yaşadık.
-Sakatlık yaşadığımız bölgelerde eksik olmamız bizi etkiledi.
-Uygulamak istediğim sistemi doğru anlatamadım.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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