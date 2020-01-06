"Evet ilk yarı başarısızdık"

Avcı'nın Antalya kampında başkan Ahmet Nur Çebi'ye ligin ilk yarısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduğu öğrenildi. İşte Avcı'nın raporundan bazı satır başları:

-Liderin 7 puan gerisinde kalmak, ilk yarıyı 5'nci sırada tamamlamak başarısızlıktır. Evet ilk yarıda başarısız olduk.

-Beklentilerin üzerinde sakatlık yaşadık.

-Sakatlık yaşadığımız bölgelerde eksik olmamız bizi etkiledi.

-Uygulamak istediğim sistemi doğru anlatamadım.