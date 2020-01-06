"Evet ilk yarı başarısızdık" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri "Evet ilk yarı başarısızdık"

"Evet ilk yarı başarısızdık"

"Evet ilk yarı başarısızdık"

Avcı'nın kampında başkan 'ye ligin ilk yarısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduğu öğrenildi.

Avcı'nın kampında başkan 'ye ligin ilk yarısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduğu öğrenildi. İşte Avcı'nın raporundan bazı satır başları:

-Liderin 7 puan gerisinde kalmak, ilk yarıyı 5'nci sırada tamamlamak başarısızlıktır. Evet ilk yarıda başarısız olduk.
-Beklentilerin üzerinde sakatlık yaşadık.
-Sakatlık yaşadığımız bölgelerde eksik olmamız bizi etkiledi.
-Uygulamak istediğim sistemi doğru anlatamadım.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Evet ilk yarı başarısızdık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN