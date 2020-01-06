Yönetim de takip etti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Yönetim de takip etti

Yönetim de takip etti

Yönetim de takip etti

Siyah-beyazlı takımın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanı yöneticiler de takip etti.

Siyah-beyazlı takımın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanı yöneticiler de takip etti. Asbaşkanı ve A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi de idmanı takip edip çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yönetim de takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN