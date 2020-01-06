Cenk’e 3 talip birden
Forvet transferi söz konusu olunca ilk akla gelen isimlerden olan ve yeniden kiralanabileceği konuşulan Cenk Tosun için Ada'da 3 talip çıktı.
Forvet transferi söz konusu olunca ilk akla gelen isimlerden olan ve yeniden kiralanabileceği konuşulan Cenk Tosun için Ada'da 3 talip çıktı. Daily Mail gazetesi, Crystal Palace, Aston Villa ve Newcastle United'ın 28 yaşındaki oyuncu için yarışa giriştiğini duyurdu. Everton'da yeteri kadar şans bulamadığı için transferin çok olası olduğu belirtildi. Yönetici Emre Kocadağ, Cenk için "Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Ne olacağını göreceğiz" demişti.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!
- Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! "Yeni adresi..."
- Kulübü ikna oldu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
- Fatih Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...
Cenk’e 3 talip birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.