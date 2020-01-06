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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Cenk’e 3 talip birden

Cenk’e 3 talip birden

Forvet transferi söz konusu olunca ilk akla gelen isimlerden olan ve yeniden kiralanabileceği konuşulan için Ada'da 3 talip çıktı.

Forvet transferi söz konusu olunca ilk akla gelen isimlerden olan ve yeniden kiralanabileceği konuşulan için Ada'da 3 talip çıktı. gazetesi, , ve 'ın 28 yaşındaki oyuncu için yarışa giriştiğini duyurdu. Everton'da yeteri kadar şans bulamadığı için transferin çok olası olduğu belirtildi. Yönetici Emre Kocadağ, Cenk için "Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Ne olacağını göreceğiz" demişti.

  1. 6.1.2020
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