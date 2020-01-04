Beşiktaş İtalya'da rota değiştirdi! İşte Burak Yılmaz'ı yedekleyecek golcü
Süper Lig'de son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Torino'nun Simone Zaza için yapılan teklifi reddetmesi üzerine siyah-beyazlılar Serie A'dan başka bir golcü için girişimlere başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ocak 2020 Cumartesi 23:25
Güncelleme: 04.01.2020 23:25
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Son 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Kara Kartal, 30 puan ile 5. sırada yer aldı. İkinci yarıda lider Sivasspor ile arasındaki 7 farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, transfere yöneldi.
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ÖNCE OYUNCU SATACAK
Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.
Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek.
Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek.
Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor.