Haberler Haberler Şevval ayı ne zaman bitiyor 2024? | Şevval ayı bitti mi, son gün nedir?

Şevval ayı ne zaman bitiyor 2024? | Şevval ayı bitti mi, son gün nedir?

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı, Ramazan Bayramı ile başlar. 6 oruçlar olarak bilinen oruç ibadetinin gerçekleştirildiği bu ayın ne zaman sona ereceği ise Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman bitiyor 2024? Şevval ayı bitti mi, son gün nedir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 20:41 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 21:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şevval ayı ne zaman bitiyor 2024? | Şevval ayı bitti mi, son gün nedir?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2024? | Diyanet'in dini günler takvimi üzerinden takip edilen Şevval ayı için araştırmalar devam ediyor. Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan Şevval ayında tutulan 6 gün oruçları ile ibadetlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'Şevval ayı ne zaman bitiyor 2024? 6 oruçlar ne zaman tutulur?' sorgulamaları yapıyor. Şevval ayı hakkında merak edilenler haberimizde...

6 ORUÇLAR NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayı bitiş tarihi 8 Mayıs olacak. 10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde, Şevval ayı orucu ile iligili şu bilgilere yer verilmiştir:

"Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur."

F.Bahçe'den açıklama geldi! İrfan Can ve Osayi...
Beşiktaş - Ankaragücü | CANLI
DİĞER
TRENDYOL SÜPER LİG 36. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, puan tablosu
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı Ankara'da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Süper Loto çekildi!
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ - Zeytinburnu'da sular ne zaman gelecek? (7 Mayıs 2024)
SULTANBEYLİSU KESİNTİSİ - Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (7 Mayıs 2024)
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (7 Mayıs 2024)
MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI 2024 | Branşlara göre kontenjan dağılımı ve taban puanları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Beliz Başkır'ı transfer etti Beşiktaş Beliz Başkır'ı transfer etti 20:26
Emre Belözoğlu: Oyuncularıma güveniyorum! Emre Belözoğlu: Oyuncularıma güveniyorum! 20:09
Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:09
Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? 19:41
Beşiktaş - Ankaragücü | CANLI Beşiktaş - Ankaragücü | CANLI 19:38
Cengiz Ünder ayrılıyor! İşte yeni takımı Cengiz Ünder ayrılıyor! İşte yeni takımı 18:45
Daha Eski
Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 18:14
Beşiktaş - Ankaragücü 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Ankaragücü 11'ler belli oldu! 18:14
F.Bahçe'den açıklama geldi! İrfan Can ve Osayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! İrfan Can ve Osayi... 17:57
Thiago Silva transferi resmen açıklandı Thiago Silva transferi resmen açıklandı 17:46
Trabzonspor İstanbul'a hareket etti! Trabzonspor İstanbul'a hareket etti! 17:12
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? 16:28