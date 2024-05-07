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REAL MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI | Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarı final rövanş maçında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasın giydiği İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Alman ekibi Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Bayern Münih maçıyla ilgili tüm bilgiler..

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 21:00
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REAL MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI | Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

REAL MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Allianz Arena'da oynanan yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Real Madrid ile Bayern Münih, bu kez Santiago Bernabeu'da yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Bayern Münih maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - TIKLA

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Andriy Lunin, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior.

Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Mathys Tel, Harry Kane.

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