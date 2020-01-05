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05 Ocak 2020, Pazar
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ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

, devre arası çalışmalarını bu akşam yönetiminde 'da basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

, devre arası çalışmalarını, bu akşam 'da yaptığı idmanla sürdürdü.

Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın da izlediği basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

yönetimindeki idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

  1. 05.01.2020
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