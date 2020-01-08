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08 Ocak 2020, Çarşamba
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'tan Udinese'ye cevabı!

Beşiktaş'tan Udinese'ye Adem Ljajic cevabı!

'ta çalışmaları son sürat devam ederken takımdaki mevcut oyuncuların durumları belirsizliğini koruyordu. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu uzun bir süredir İtalyan ekibi Udinese'nin radarındaydı. Beşiktaş, Sırp futbolcu için istediği bonservis bedelini Udinese'ye iletti.

'ta hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Torino'dan önce kiraladığı daha sonra da bonservisini aldığı yıldız futbolcunun adı bir süredir Udinese'yle anılıyordu. İtalyan basınından transferle alakalı çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre, Sırp yıldız için ilgisini devam ettiren Udinese'ye Beşiktaş, talep ettiği bonservis bedelini bildirdi.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR!

Siyah-beyazlı yönetim, Adem Ljajic için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. İtalyan kulübü bu talep doğrultusunda transferde beklemeye geçti.

VERONA KİRALAMA TEKLİFİ DÜŞÜNÜYOR

Yıldız oyuncu için Serie A'da yer alan bir başka ekip olan Verona'nın da bir ilgisinin olduğu ancak kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

28 yaşındaki Adem Ljajic, bu sezon 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

  1. 08.01.2020
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