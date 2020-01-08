Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi için Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girecek! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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transferi için Başkanı Çebi devreye girecek

Cenk Tosun transferi için Beşiktaş Başkanı Çebi devreye girecek

'de beklediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen , transferde özellikle forvet mevkisine takviye yapmayı düşünüyor. Siyah-beyazlı ekibin istediği isim ise eski oyuncusu . için 'nin bütçe kararını bekleyen Beşiktaş'ta başkan 'nin bizzat devreye girmesi bekleniyor.

listesinin başına forveti koyan , 'da Pedro ve Zaza gibi isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların gönlünde yatan isim .

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda kendisine yaptığı teklife olumsuz yanıt veren Cenk Tosun için bu kez devreye Başkan girecek ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Çebi, 'ye yapılan bütçe itirazının sonuçlanmasının ardından Cenk'le bizzat görüşecek.

BEŞİKTAŞ BEDELSİZ KİRALAMAYA ÇALIŞACAK

ekibi Everton'da forma şansı bulamayan ve EURO 2020 öncesi oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü futbolcunun ilk hedefi İngiltere'de kalmak. ile görüşen Cenk'e Newcastle ve da talip. Beşiktaş ise eski forvetini bedelsiz olarak kiralamayı planlıyor.

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  1. 08.01.2020
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