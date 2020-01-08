Cenk Tosun transferi için Beşiktaş Başkanı Çebi devreye girecek

Transfer listesinin başına forveti koyan Beşiktaş, İtalya'da Pedro ve Zaza gibi isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların gönlünde yatan isim Cenk Tosun.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda kendisine yaptığı teklife olumsuz yanıt veren Cenk Tosun için bu kez devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girecek ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Çebi, TFF'ye yapılan bütçe itirazının sonuçlanmasının ardından Cenk'le bizzat görüşecek.

BEŞİKTAŞ BEDELSİZ KİRALAMAYA ÇALIŞACAK

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma şansı bulamayan ve EURO 2020 öncesi oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü futbolcunun ilk hedefi İngiltere'de kalmak. Crystal Palace ile görüşen Cenk'e Newcastle ve Aston Villa da talip. Beşiktaş ise eski forvetini bedelsiz olarak kiralamayı planlıyor.