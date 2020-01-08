Cenk Tosun transferi için Beşiktaş Başkanı Çebi devreye girecek
Süper Lig'de beklediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Beşiktaş, transferde özellikle forvet mevkisine takviye yapmayı düşünüyor. Siyah-beyazlı ekibin istediği isim ise eski oyuncusu Cenk Tosun. Transfer için TFF'nin bütçe kararını bekleyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat devreye girmesi bekleniyor.
Transfer listesinin başına forveti koyan Beşiktaş, İtalya'da Pedro ve Zaza gibi isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların gönlünde yatan isim Cenk Tosun.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda kendisine yaptığı teklife olumsuz yanıt veren Cenk Tosun için bu kez devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girecek ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Çebi, TFF'ye yapılan bütçe itirazının sonuçlanmasının ardından Cenk'le bizzat görüşecek.
BEŞİKTAŞ BEDELSİZ KİRALAMAYA ÇALIŞACAK
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma şansı bulamayan ve EURO 2020 öncesi oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü futbolcunun ilk hedefi İngiltere'de kalmak. Crystal Palace ile görüşen Cenk'e Newcastle ve Aston Villa da talip. Beşiktaş ise eski forvetini bedelsiz olarak kiralamayı planlıyor.
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
Cenk Tosun transferi için Beşiktaş Başkanı Çebi devreye girecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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