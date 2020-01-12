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12 Ocak 2020, Pazar
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Guilherme transferini bitirdi! 40 bin Euro...

Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi! 40 bin Euro...

çalışmaları için 'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan , 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek.

çalışmaları için 'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan , TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı.

TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak. Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor'un alacağı para...

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan '40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir' maddesi de Malatyaspor'un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak.

"SIRADAKİ DURAK İSTANBUL"

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho: "Sıcak karşılaşmasından dolayı Başkan Adil Gevrek'e teşekkür ederim. Sıradaki durak İstanbul." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 15:01
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