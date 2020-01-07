Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Gündemi sarsan fotoğraf...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte bütün kulüpler girişimlerini hızlandırdı. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilediği Arda Turan, Başakşehir'le olan sözleşmesini feshetmişti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'la olan fotoğrafı bomba etkisi yaratırken, siyah beyazlı kulüpten deneyimli futbolcuyla ilgili açıklama geldi. İşte o fotoğraf ve siyah-beyazlı takımdan Arda Turan açıklaması...