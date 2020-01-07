Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Gündemi sarsan fotoğraf...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte bütün kulüpler girişimlerini hızlandırdı. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilediği Arda Turan, Başakşehir'le olan sözleşmesini feshetmişti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'la olan fotoğrafı bomba etkisi yaratırken, siyah beyazlı kulüpten deneyimli futbolcuyla ilgili açıklama geldi. İşte o fotoğraf ve siyah-beyazlı takımdan Arda Turan açıklaması...
7 Ocak 2020 Salı 22:08
Güncelleme: 07.01.2020 22:17
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Ara transfer döneminde hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Arda Turan'ın söz konusu transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Deneyimli futbolcunun adı uzun süre eski takımı Galatasaray'la anılmıştı.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla Galatasaray deplasmanına çıkan Arda Turan, eski hocası Fatih Terim'le bir araya gelmişti.
Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesiyle maçtan önce arası bozuk olan ikilinin arasındaki buzlar erimişti.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Açıkçası çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor.