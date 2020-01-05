Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Transfer talebimiz var ama limitler var - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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: talebimiz var ama limitler var

Abdullah Avcı: Transfer talebimiz var ama limitler var

'ta teknik direktör transferle ilgili yaptığı açıklamada, " ile limitler konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçlarını bekliyoruz. konusuna yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , transferle ilgili, " talebimiz var ama limitler var" dedi.

'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 'da kampta bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların antrenmanının ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"TABİİ Kİ GELENLER VE GİDENLER OLACAK"

Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Transfer talebimiz var ama limitler var. ile limitler konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçlarını bekliyoruz. Transfer konusuna yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak" ifadelerini kullandı.

Antrenmanda takımdan ayrı çalışan 'ın durumunun iyi olduğunu belirten 56 yaşındaki teknik adam, bu futbolcunun yarın takımla çalışacağını söyledi.

Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Dorukhan Toköz'ün de takıma bir an önce dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Avcı, genç oyuncunun durumunun beklenenden daha iyi olduğunu aktardı.


  1. 05.01.2020
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