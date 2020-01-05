Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hzılandırdı. Bu kapsamda Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Adil Gevrek, resmi transfer raporunu duyururken Guilherme'nin transferine dair bombayı da patlattı. İşte transfer süreci ve Adil Gevrek'in açıklamaları...
5 Ocak 2020 Pazar 11:47
Güncelleme: 05.01.2020 11:47
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Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi...
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Takımlar, 4 Ocak'ta resmen başlayan transfer döneminde takımları güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, Galatasaray ile Trabzonspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Cimbom, geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen ve sezon başında Monaco'ya transfer olan HenryOnyekuru ile RB Leipzig forması giyen MarceloSaracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bordo-mavilililer ise Stoke City'de top koşturan ve bir dönem ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını da giyen Senegalli orta saha oyuncusu BadouNdiaye'yi kiraladı.
Galatasaray ve Trabzonspor'un takviyeleri sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hamleleri merak konusu olurken, iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.