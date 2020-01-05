Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hzılandırdı. Bu kapsamda Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Adil Gevrek, resmi transfer raporunu duyururken Guilherme'nin transferine dair bombayı da patlattı. İşte transfer süreci ve Adil Gevrek'in açıklamaları...

5 Ocak 2020 Pazar 11:47 Güncelleme: 05.01.2020 11:47
Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi...

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Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takımlar, 4 Ocak'ta resmen başlayan transfer döneminde takımları güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, Galatasaray ile Trabzonspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Cimbom, geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen ve sezon başında Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru ile RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bordo-mavilililer ise Stoke City'de top koşturan ve bir dönem ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını da giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kiraladı.

Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray ve Trabzonspor'un takviyeleri sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hamleleri merak konusu olurken, iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

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