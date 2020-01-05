Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hzılandırdı. Bu kapsamda Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Adil Gevrek, resmi transfer raporunu duyururken Guilherme'nin transferine dair bombayı da patlattı. İşte transfer süreci ve Adil Gevrek'in açıklamaları...