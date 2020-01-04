Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor!
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Defans hattıyla ilgili bir çok yıldız ismin adı transferde geçerken, Cimbom'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte son gelişmeler...
4 Ocak 2020 Cumartesi 18:54
Güncelleme: 04.01.2020 19:27
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Süper Lig'e bomba transferlerle başlayan Galatasaray, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuca ulaşamadı. Devler Ligi'nde grubunu sonuncu bitiren sarı-kırmızılılar Avrupa macerasını erken sonlandırmıştı.
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Cimbom Süper Lig'de de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısında hem savunmada hem de forvette sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ocak transfer sezonunu işaret ediyordu.
Galatasaray'da tüm planlar gelecek oyunculara göre yapılırken takımdan gidecek isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.
NAGATOMO VEDA ETTİ
Galatasaray'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı.
Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Japoın futbolcunun İtalya ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi.