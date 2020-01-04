Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Defans hattıyla ilgili bir çok yıldız ismin adı transferde geçerken, Cimbom'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte son gelişmeler...

4 Ocak 2020 Cumartesi 18:54 Güncelleme: 04.01.2020 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





