Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Türkiye Futbol Federasyonu ahkim Kurulu'nun yapılan itirazı reddetmesinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Daha önce "Reel faizler gerilemiş olmasına rağmen finansman gideri faizi yüzde 31.5 olarak hesaplanmış. Bu da limitimizin düşmesine neden oldu" ifadelerini kullanan siyah-beyazlı yönetici, dün yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın- Bahçeşehir basketbol maçını izlemek için gittiği Akaretler Spor Salonu'na "Federasyon bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" açıklamasını yaptı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Beşiktaş'ta Torunoğulları: Transfer bizim için bitmiştir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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