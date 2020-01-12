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12 Ocak 2020, Pazar
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'ta Torunoğulları: bizim için bitmiştir

Beşiktaş'ta Torunoğulları: Transfer bizim için bitmiştir

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, ahkim Kurulu'nun yapılan itirazı reddetmesinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Daha önce "Reel faizler gerilemiş olmasına rağmen finansman gideri faizi yüzde 31.5 olarak hesaplanmış. Bu da limitimizin düşmesine neden oldu" ifadelerini kullanan siyah-beyazlı yönetici, dün yaşanan bu gelişmenin ardından 'ın- Bahçeşehir basketbol maçını izlemek için gittiği Akaretler Spor Salonu'na "Federasyon bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. konuları bizim için bitmiştir" açıklamasını yaptı.

  1. 12.1.2020
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