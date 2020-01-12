Beşiktaş'ta Torunoğulları: Transfer bizim için bitmiştir

Daha önce "Reel faizler gerilemiş olmasına rağmen finansman gideri faizi yüzde 31.5 olarak hesaplanmış. Bu da limitimizin düşmesine neden oldu" ifadelerini kullanan siyah-beyazlı yönetici, dün yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın- Bahçeşehir basketbol maçını izlemek için gittiği Akaretler Spor Salonu'na "Federasyon bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" açıklamasını yaptı.