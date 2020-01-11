Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri!
BTC Türk Yeni Malatyaspor'un başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, Guilherme'nin Beşiktaş'a olası transferi hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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