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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'le yeniden!

Dorukhan Toköz'le yeniden!

yönetimi, genç yıldız ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Siyah- beyazlı yönetim, sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan'a 3 senelik yeni bir anlaşma önerdi.

maçında sakatlanarak dizinden ameliyat olan ve 'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon euro ödenecek. Yönetim, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor.

  1. 18.1.2020
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