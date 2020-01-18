Dorukhan Toköz'le yeniden!

Alanyaspor maçında sakatlanarak dizinden ameliyat olan ve Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon euro ödenecek. Yönetim, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor.