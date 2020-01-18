Dorukhan Toköz'le yeniden!
Beşiktaş yönetimi, genç yıldız Dorukhan Toköz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Siyah- beyazlı yönetim, sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan'a 3 senelik yeni bir anlaşma önerdi.
Alanyaspor maçında sakatlanarak dizinden ameliyat olan ve Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon euro ödenecek. Yönetim, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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