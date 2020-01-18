Beşiktaş'ın eski golcüsü Negredo 6. saniyede gol attı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, futbolda yeni bir rekora imzasını attı.

İspanyol futbolcu, Al Nasr'ın Birleşik Arap Emirlikleri Kupası'nda Al Ahli ile oynadığı mücadelede, maçın başlamasından tam 6 saniye sonra ağları havalandırarak sürpriz bir gol kaydetti.

Sosyal medyada bir anda gündem olan bu gole taraftarlar da şaşkınlığını gizleyemedi.