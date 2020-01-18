Beşiktaş'ın eski golcüsü Negredo 6. saniyede gol attı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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'ın eski golcüsü 6. saniyede gol attı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Negredo 6. saniyede gol attı

Bir dönem forması da giyen İspanyol futbolcu Alvaro , formasıyla 'nda ağlarını 6. saniyede havalandırarak sürpriz bir gole imzasını attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın eski golcüsü Alvaro , futbolda yeni bir rekora imzasını attı.

İspanyol futbolcu, 'ın 'nda ile oynadığı mücadelede, maçın başlamasından tam 6 saniye sonra ağları havalandırarak sürpriz bir gol kaydetti.

Sosyal medyada bir anda gündem olan bu gole taraftarlar da şaşkınlığını gizleyemedi.

  1. 18.01.2020
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