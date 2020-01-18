Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, Al Nasr formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri Kupası'nda Al Ahli ağlarını 6. saniyede havalandırarak sürpriz bir gole imzasını attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, futbolda yeni bir rekora imzasını attı.
İspanyol futbolcu, Al Nasr'ın Birleşik Arap Emirlikleri Kupası'nda Al Ahli ile oynadığı mücadelede, maçın başlamasından tam 6 saniye sonra ağları havalandırarak sürpriz bir gol kaydetti.
Sosyal medyada bir anda gündem olan bu gole taraftarlar da şaşkınlığını gizleyemedi.
Toze y Negredo ya fabricaron el gol que acabó dando a Al Nasr la posibilidad de disputar esta final. Hoy han ido más allá y han dado aire a su equipo frente a un rival superior como Al Ahli. Genios. pic.twitter.com/M6CsoDn6Vc— Martín Manchón (@Martindesos) January 17, 2020
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ın eski golcüsü Negredo 6. saniyede gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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