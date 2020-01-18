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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'tan 'a takas teklifi! Al Oğuzhan'ı ver Mensah'ı

Beşiktaş'tan Kayserispor'a takas teklifi! Al Oğuzhan'ı ver Mensah'ı

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları 'takas' ağırlıklı olarak devam ediyor... yönetimi; ’nin bıraktığı, ’ın da peşinde olduğu Mensah için sarı-kırmızılılara Oğuzhan takasını önerecek.

yönetimi; 'da bırakılan, 'ın da peşinde olduğu Bernard Mensah için sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekibe, kadrolarında görmek istedikleri bir oyuncu ya da iki oyuncu varsa, Mensah'ın yerine vermeye hazır oldukları iletildi. Resmi şekilde iki taraf arasında herhangi bir görüşme olmazken, iki taraf adına hareket eden bazı isimlerin takasın nasıl olabileceğini, hangi şartlar altında gerçekleşebileceğini konuştukları bildirildi. Kayserispor'da ilk etapta Mensah'a karşılık, Oğuzhan'ı maaşını Beşiktaş'ın ödemesi karşılığında bedelsiz 6 aylığına kiralama takasının gündeme geldiği bildirildi. 'nin hocası Prosinecki'nin de bu fikre sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

  1. 18.1.2020
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