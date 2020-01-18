Beşiktaş'tan Kayserispor'a takas teklifi! Al Oğuzhan'ı ver Mensah'ı
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları 'takas' ağırlıklı olarak devam ediyor... Beşiktaş yönetimi; Kayseri’nin kadro dışı bıraktığı, Galatasaray’ın da peşinde olduğu Mensah için sarı-kırmızılılara Oğuzhan takasını önerecek.
Beşiktaş yönetimi; Kayserispor'da kadro dışı bırakılan, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Bernard Mensah için sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekibe, kadrolarında görmek istedikleri bir oyuncu ya da iki oyuncu varsa, Mensah'ın yerine vermeye hazır oldukları iletildi. Resmi şekilde iki taraf arasında herhangi bir görüşme olmazken, iki taraf adına hareket eden bazı isimlerin takasın nasıl olabileceğini, hangi şartlar altında gerçekleşebileceğini konuştukları bildirildi. Kayserispor'da ilk etapta Mensah'a karşılık, Oğuzhan'ı maaşını Beşiktaş'ın ödemesi karşılığında bedelsiz 6 aylığına kiralama takasının gündeme geldiği bildirildi. Kayseri'nin hocası Prosinecki'nin de bu fikre sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'tan Kayserispor'a takas teklifi! Al Oğuzhan'ı ver Mensah'ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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