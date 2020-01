Liderden Kartal’a gözdağı

Ligde ikinci yarıya Beşiktaş deplasmanında başlayacak olan lider Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 3 puan için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Çalımbay, "Bu maç iki takım için de çok önemli. Bizim tek sıkıntımız sakat ve cezalı oyuncularımızın olması. İyi atlatmamız gerekiyor. Beşiktaş ile İstanbul'da ve taraftarının önünde oynamak çok zordur. İyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek" dedi. Rıza Çalımbay, takımdaki sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle yönetimden bir an önce takviye istedi.

3 EKSİKLE GiTTiLER

Lider Sivasspor, yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş'la karşılaşacağı kritik maça 3 eksikle gitti. Kart cezalısı olan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Fernando ve Vieira, İstanbul'a götürülmedi. Sakatlığı bulunan Emre Kılınç, Aaron ve Kone ise kafileye dahil edildi. Göztepe'den yeni transfer edilen Yasin Öztekin de Beşiktaş maçı kadrosunda kendisine yer buldu.