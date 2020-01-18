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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Liderden Kartal’a gözdağı

Liderden Kartal’a gözdağı

Sivas’ın çalıştırıcısı , “İyi şeyler yapmak için elimizden geleni yapacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıdaki gibi oynamak” dedi.

Ligde ikinci yarıya deplasmanında başlayacak olan lider 'da Teknik Direktör , 3 puan için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Çalımbay, "Bu maç iki takım için de çok önemli. Bizim tek sıkıntımız sakat ve cezalı oyuncularımızın olması. İyi atlatmamız gerekiyor. Beşiktaş ile 'da ve taraftarının önünde oynamak çok zordur. İyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek" dedi. Rıza Çalımbay, takımdaki sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle yönetimden bir an önce takviye istedi.

3 EKSİKLE GiTTiLER

Lider Sivasspor, yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş'la karşılaşacağı kritik maça 3 eksikle gitti. Kart cezalısı olan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan ve Vieira, İstanbul'a götürülmedi. Sakatlığı bulunan Emre Kılınç, Aaron ve Kone ise kafileye dahil edildi. 'den yeni transfer edilen de Beşiktaş maçı kadrosunda kendisine yer buldu.

  1. 18.1.2020
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