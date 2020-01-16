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16 Ocak 2020, Perşembe
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'da rota

Antalyaspor'da rota Lukas Podolski

ekiplerinden , bir dönem 'da da forma giyen ile büyük ölçüde anlaştı.

'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim, golcü oyuncu 'yi gündemine alırken, Alman oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Antalyaspor yönetiminin 3, 4 gün içerisinde görüşmeleri tamamlayarak, Podolski ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını belirtti.

  1. 16.01.2020
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