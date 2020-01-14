Antalyaspor taktik çalışmaya devam ediyor
ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.
Devre arası kampında ikinci yarıya hazırlanan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve lig olmak üzere bir haftada 3 defa karşılaşacağı Göztepe maçında odaklandı. Kamp sürecindeki iki hazırlık maçını kazanarak moral bulan Antalyaspor, perşembe günü kupa karşılaşmasında rakibini yenmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanda taktik çalışması yaptı. Antalyaspor'da yönetim de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı beyazlılar orta saha ve hücuma takviye planlıyor.
Antalyaspor, sosyal medya hesabından 16 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de Göztepe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçı için taraftarına bilgilendirme açıklaması yaptı. Maçın Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacağı hatırlatıldı. Açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kombine kartlar geçerli olduğu için ev sahibi takım seyircisine bilet satışı yapılmayacağı vurgulandı. Kombine kart sahibi Antalyaspor taraftarlarının stadın giriş gişelerinde ve stadyum önünde olmak üzere iki bölgede kağıt bilet alabileceği ifade edilen açıklamada, "Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda misafir takım seyirci kapasitesi 404 kişidir. Misafir takım seyircileri bu mücadeleye passolig kartları ile giriş yapacaktır. Misafir takım tribün bilet fiyatı 15 TL'dir" denildi.
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