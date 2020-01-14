Antalyaspor taktik çalışmaya devam ediyor - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor taktik çalışmaya devam ediyor

taktik çalışmaya devam ediyor

Antalyaspor taktik çalışmaya devam ediyor

son 16 turu ilk maçında ile karşılaşacak , yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.

Devre arası kampında ikinci yarıya hazırlanan , ve lig olmak üzere bir haftada 3 defa karşılaşacağı maçında odaklandı. Kamp sürecindeki iki hazırlık maçını kazanarak moral bulan , perşembe günü kupa karşılaşmasında rakibini yenmeyi hedefliyor.

yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanda taktik çalışması yaptı. Antalyaspor'da yönetim de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı beyazlılar orta saha ve hücuma takviye planlıyor.

Antalyaspor, sosyal medya hesabından 16 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de Göztepe ile oynayacağı Ziraat Son 16 Turu ilk maçı için taraftarına bilgilendirme açıklaması yaptı. Maçın Stadyumu'nda oynanacağı hatırlatıldı. Açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kombine kartlar geçerli olduğu için ev sahibi takım seyircisine bilet satışı yapılmayacağı vurgulandı. sahibi Antalyaspor taraftarlarının stadın giriş gişelerinde ve stadyum önünde olmak üzere iki bölgede kağıt bilet alabileceği ifade edilen açıklamada, "Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda misafir takım seyirci kapasitesi 404 kişidir. Misafir takım seyircileri bu mücadeleye passolig kartları ile giriş yapacaktır. Misafir takım tribün bilet fiyatı 15 TL'dir" denildi.

  1. 14.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor taktik çalışmaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN