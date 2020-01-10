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10 Ocak 2020, Cuma
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’da yolda

Antalya’da Tosic yolda

, Genoa'dan , bonservisi elindeki Sigurdsson ve 'de Guangzhou'dan ile görüşüyor. Tosic'in transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

, Genoa'dan , bonservisi elindeki Sigurdsson ve 'de Guangzhou'dan ile görüşüyor. Tosic'in transferinin an meselesi olduğu belirtildi. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'den Erzurum'u Amilton (2), Blanco ve Mukairu'nun golleriyle 4-0 yendi.

  1. 10.1.2020
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