Antalya’da Tosic yolda

Antalya, Genoa'dan Sinan Gümüş, bonservisi elindeki Sigurdsson ve Çin'de Guangzhou'dan Tosic ile görüşüyor. Tosic'in transferinin an meselesi olduğu belirtildi. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'den Erzurum'u Amilton (2), Blanco ve Mukairu'nun golleriyle 4-0 yendi.