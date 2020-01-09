MAÇ SONUCU Antalyaspor 4-0 BB Erzurumspor
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.
Antalyaspor, TFF 1'inci Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Antalya'da Regnum Carya sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlılar; Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudryashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'i ile çıktı.
Antalyaspor, karşılaşmanın 16 ve 20'nci dakikalarında Amilton Minvervino'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala Gustavo Blanco'nun golü, devrenin skorunu ilan etti: 3-0.
Mücadelenin ikinci yarısında Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna; Mukairu, Serdar, Halil İbrahim, Erman, Harun Alpsoy, Fredy, Mikail ve Berkay Fındık'a şans verdi.
Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Paul Mukairu attığı golle skoru 4-0'a getirdi. 90 dakika bu sonuçla tamamlandı.
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
MAÇ SONUCU Antalyaspor 4-0 BB Erzurumspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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