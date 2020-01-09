MAÇ SONUCU Antalyaspor 4-0 BB Erzurumspor - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU BB Erzurumspor

MAÇ SONUCU Antalyaspor 4-0 BB Erzurumspor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren , kamp yaptığı otelin sahasında 1. Lig ekibi 'u mağlup etti.

, 1'inci Lig takımlarından ile oynadığı hazırlık maçını kazandı.

Antalya'da Regnum Carya sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlılar; Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudryashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'i ile çıktı.

Antalyaspor, karşılaşmanın 16 ve 20'nci dakikalarında Amilton Minvervino'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala Gustavo Blanco'nun golü, devrenin skorunu ilan etti: 3-0.

Mücadelenin ikinci yarısında Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna; Mukairu, Serdar, Halil İbrahim, Erman, Harun Alpsoy, Fredy, Mikail ve Berkay Fındık'a şans verdi.

Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Paul Mukairu attığı golle skoru 4-0'a getirdi. 90 dakika bu sonuçla tamamlandı.

  1. 09.01.2020
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