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08 Ocak 2020, Çarşamba
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'da sürpriz

Antalyaspor'da sürpriz doğum günü

ekiplerinden ’da kaleci ’ın yeni yaşını takım arkadaşları pasta keserek kutladı. Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, dün akşam yapılan antrenman sonrasındaki yemekte sürpriz kutlaması yapıldı.

31 yaşına giren , kendisi için hazırlanan pastadaki mumları teknik heyet ve takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde üfledi. Kaplan'a, kesilen ilk dilimleri takım arkadaşlarından Serdar Özkan ve ikram etti. Deneyimli kalecinin yeni yaşını da kutladı. Kutlamaya yöneticilerden Berkay Bahadır da katıldı.

  1. 08.01.2020
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