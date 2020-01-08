Tamer Tuna: Hedefimiz ligde kalmak

Süper Lig'in ilk yarısında istediği performansı ortaya koyamayan Antalyaspor, ikinci devreye Antalya Belek'te hazırlanıyor. Takımın yeni teknik direktörü Tamer Tuna da antrenman öncesi takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OLMAMAMIZ GEREKEN BİR POZİSYONDAYIZ"

Ligin ikinci yarısında kümede kalmak için ellerinden geleni yapmak istediklerini belirten Tuna, "İçinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Bunu artık tekrar etmeye gerek yok ama takımın içeriğini, niteliğini, neler yapmışız bunu değerlendirmek istiyoruz. Kamp aşamasında da ilk başladığımız günden itibaren takımımızın içinde bulunduğu durumu, oyuncularımızın yaşadığı moral kaybını ve neler yaşayabileceğimizi analiz ederek geçiriyoruz. Hem görüşmelerimizde hem kendi çalışmalarımızda bunu değerlendiriyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz bu pozisyon beklenmedik ve olmamamız gereken bir pozisyon. Bunu değiştirmek hepimizin elinde. Bunun takım bütünlüğünden geçtiğini biliyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde ve de iyi kadroya sahibiz. Aramıza katılacak iyi oyuncularla birlikte de üzerine koyarak ligde mayıs ayı ortalarından itibaren artık seneye de Süper Lig'de devam edecek bir Antalyaspor olacak" şeklinde konuştu.



"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Tamer Tuna, transferdeki son durum hakkında ise şu ifadelere yer verdi:

"Kudryashov'u biliyoruz zaten. Onun dışında görüştüğümüz oyuncular var. Eksik veya tamamlanması gereken mevkilerimizle ilgili ciddi çalışmalar var. Birebir görüşmeler ve direkt oyuncularla temaslar da var. Tabii biraz aman alacak gibi çünkü devre arası transferi oldukça zordur biz de net ve doğru kararlar almak istiyoruz. Ama transfer yapmakta kararlıyız. Bu bir gerçek ama kimlerin katılacağı ile ilgili çok uzun zaman demeyeyim, kupa maçları, lig maçları 2 hafta sonra başlıyor. Bu zamana kadar olan periyotta da umarım ki bu transferleri gerçekleştireceğiz.

"TAKIM BÜTÜNLEŞMESİNDE EKSİKLER GÖRDÜK"

Teknik ekip olarak takım bütünlüğünü sağlama gayreti içinde olduklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Oyun için takımla bütünleşmenin ve de o karakteri ortaya koymanın açıkçası biraz eksiklik ve kırılganlığını gördük. Bunu sağlamanın yollarını tabii ki biliyoruz. Sonuç almak farklı bir şey, sonuçları almak için tabii bu transferlerle tamamlamak istiyoruz. Ama eksiklerin tüm analizlerimizdeki takım ile ilgili yani kaleden başlayarak forvete kadar, rakiplerin aldıkları pozisyonlardan ortaya koyduğumuz disiplinlere kadar her şeyin tamamen farkındayız. Bunu oyuncularımız da biliyor çünkü bu süreci tamamen ona ayırdık. Çalışmaların içeriği de bunlarla geçiyor. Ve de oyuncularımız da neden bunların olmadığını, üst sıralarda ve iyi puanlar toplayamadığımızın farkında" ifadelerini kullandı.



"İYİ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kalan 17 maçlık bölümde ilk yarıdan daha farklı bir görüntü ortaya koyacaklarını dile getiren Tuna, "Tabii ki o maçlardaki hazırlıklar, o süreç, oyuncularımızla ilgili hem o bütünlüğün hem de geri dönüşle alakalı bize vereceği iyi yönleri hakkında fikir sahibi yapabilir. Ama lig başka, gerçekten farklı. Ben de bu tür tecrübeleri yaşadım teknik adamlığım boyunca. Son haftalara kadar süren, hiçbir zaman düşmemeniz gereken oyun, ruhen, zihinsel olarak düşmemeniz gereken bir lig oynuyoruz. Bu ligi de iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı bence Antalyaspor'un ilk yarı yapmadığı ya da az yaptığı birçok olayı daha üst seviyeye çekeceği bir lig oynayacağız" dedi.



"LİGE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Tamer Tuna, sezon sonu hedeflerinin ne olduğuna ilişkin bir soruyu da şöyle cevaplandırdı:

"İlk yarıdaki veriler ve de gerçekleştirdiğimiz futbol adına bu sene ligde kalma yönünde bir hedef olmuş durumda. Herkesin hedefi sezon bittiğinde bu ligde devam eden bir Antalyaspor olması. Biz de bunu gerçekleştirmek için buradayız. Düşme adayı bir takım görüntüsünden artık düşmemiş olan bir takım olmak istiyoruz."