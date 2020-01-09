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09 Ocak 2020, Perşembe
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’da Tosic listebaşı

Antalya’da Tosic listebaşı

, teknik direktör 'nın isteği üzerine stoper arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda listenin ilk sırasında (34) yer alıyor.

Sırp stoperle görüşmelerini sürdüren Güney ekibi, İzlandalı savunmacı Ragnar Sigurdsson'la (33) temas halinde. İkisinden birinin transferine kesin gözle bakılıyor.

  1. 9.1.2020
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