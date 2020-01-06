Teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrılmasının ardından Tamer Tuna'yı takımın başın başına getiren Antalyaspor'un ilk transferi Fedor Kudryasov oldu.
Antalyaspor, Rus savunma oyuncusu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Kudryashov, geçen sezon Medipol Başakşehir forması da giymişti.
- 06.01.2020
-
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
-
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Fedor Kudryashov Antalyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.