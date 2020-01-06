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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Fedor Kudryashov Antalyaspor'da

Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından 'yı takımın başın başına getiren 'un ilk transferi Fedor Kudryasov oldu.

, Rus savunma oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Kudryashov, geçen sezon forması da giymişti.

  1. 06.01.2020
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