Tamer Tuna Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da göreve getirilen tecrübeli teknik direktör Tamer Tuna, devre arası kampını sürdüren takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren Antalyaspor, ilk çalışmayı yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi.
Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı.
Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
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