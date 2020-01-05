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05 Ocak 2020, Pazar
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'da ilk antrenmanına çıktı

Tamer Tuna Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

ekiplerinden 'da göreve getirilen tecrübeli teknik direktör , devre arası kampını sürdüren takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren , ilk çalışmayı yeni teknik direktörü yönetiminde gerçekleştirdi.

Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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  1. 05.01.2020
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