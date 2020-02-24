Podolski şov
Kayserispor ve Paşa’ya attığı 2 gol VAR’a takılan Poldi, 10 kişi kalan Antalyaspor'a, 87’de girip 2 dakika sonra galibiyeti getirdi. Malatya ise üst üste 5. kez yenildi.
İkinci yarının flaş ekiplerinden Antalya, Y.Malatya karşısında serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta Podolski'yle 3 puana uzandı. 8'de Sinan Gümüş'ün pasında Fredy takımını öne geçirdi. Ancak golün asistini yapan Sinan, 26 ve 31'de gördüğü çift sarı kartla atıldı. 29'da Umut, Hafez'in ortasında gelişine vuruşla beraberliği sağladı.
DONALD DİREĞE TAKILDI
İkinci yarıda Yeni Malatyaspor, 67. dakikada Donald'la direğe takıldı. Kırmızı-beyazlılar, 89'da Donald'ın kaptırdığı topla yakaladığı kontratakta, Charles'ın ortasını arka direkte gelişine voleyle tamamlayan Podolski'yle tekrar öne geçti. 90+6'da Kjartansson, Boffin'e takıldı ve maç Antalya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Üst üste 2. kez kazanan kırmızıbeyazlılar, yenilmezlik serisini 5'e çıkartırken, Malatya ise son 7 maçta 6. yenilgisini aldı.
"TEKMEYE KAFA SOKTUK"
Malatya'da galibiyeti getiren Podolski, sonunda gol siftahı yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtirken, 10 kişi takım halinde savaştıklarının altını çizdi. Alman golcü, "İlk resmi golümü attım. Böyle devam etmek istiyoruz. Kendimi artık hazır hissediyorum. 10 kişi kaldık ama 10 tane aslan yürekli arkadaşım mücadele etti. Tekmeye kafa soktuk. 10 kişi savaştık ve kazandık" diye konuştu.
- 24.2.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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