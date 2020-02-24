Podolski şov

İkinci yarının flaş ekiplerinden Antalya, Y.Malatya karşısında serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta Podolski'yle 3 puana uzandı. 8'de Sinan Gümüş'ün pasında Fredy takımını öne geçirdi. Ancak golün asistini yapan Sinan, 26 ve 31'de gördüğü çift sarı kartla atıldı. 29'da Umut, Hafez'in ortasında gelişine vuruşla beraberliği sağladı.

DONALD DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda Yeni Malatyaspor, 67. dakikada Donald'la direğe takıldı. Kırmızı-beyazlılar, 89'da Donald'ın kaptırdığı topla yakaladığı kontratakta, Charles'ın ortasını arka direkte gelişine voleyle tamamlayan Podolski'yle tekrar öne geçti. 90+6'da Kjartansson, Boffin'e takıldı ve maç Antalya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Üst üste 2. kez kazanan kırmızıbeyazlılar, yenilmezlik serisini 5'e çıkartırken, Malatya ise son 7 maçta 6. yenilgisini aldı.

"TEKMEYE KAFA SOKTUK"

Malatya'da galibiyeti getiren Podolski, sonunda gol siftahı yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtirken, 10 kişi takım halinde savaştıklarının altını çizdi. Alman golcü, "İlk resmi golümü attım. Böyle devam etmek istiyoruz. Kendimi artık hazır hissediyorum. 10 kişi kaldık ama 10 tane aslan yürekli arkadaşım mücadele etti. Tekmeye kafa soktuk. 10 kişi savaştık ve kazandık" diye konuştu.