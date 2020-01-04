Antalyaspor Tamer Tuna'yı açıkladı!

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.

Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.

?? Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz. #Antalyaspor pic.twitter.com/Sb5PUIVHG7 — Antalyaspor (@Antalyaspor) January 4, 2020

TOMAS BAŞARILI OLAMAMIŞTI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan toplayabilmişti.

Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 15 Kasım 2019'da imzalanan sözleşmeyle 2,5 yıllığına geçen Tomas, Antalyaspor'un başında 6 karşılaşmaya çıkmıştı.

Ligin 12. haftasına kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayan Antalyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimine başlayan Tomas, ligin 12. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla kulübedeki yerini almıştı.

Hırvat teknik adam yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak birer puan almayı başarmıştı. Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzon'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer almıştı.

Tomas, Antalyaspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5. turda Eyüpspor karşısında 2 maça çıkarken, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor, sahasında elde ettiği 2-2'lik beraberlikle son 16 turuna yükselmişti.

TAMER TUNA KİMDİR?

Tamer Tuna 1 Temmuz 1976 Hanak'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör.

Futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 1994 yılında profesyonel geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alında. Sezon öncesi hazırlık kampından sonra henüz as takım için hazır bulunmadı ve oyun tecrübesi edinebilmesi için bir sezonluğuna Petrolofisi'ne kiralandı. Sezon sonu Galatasaray'a geri döndü; fakat yine yeterli bulunmadı ve neticesinde 1995-96 sezonunun başında Denizlispor'a transfer oldu.

19 kez millî takımlara çağrılan Tamer Tuna, 17 Türkiye U-21 ve 1 kez de Türkiye A Millî Takım forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştır.

Futbola vedasindan sonra teknik direktörlük yapmaya karar vermiştir ve ilk antrenörlük deneyimini 2010-11 sezonunda Çanakkale Dardanelspor altyapı antrenörlüğü yaparak edindi. Mayıs 2011 tarihinde Çanakkale Dardanelspor teknik direktörlüğüne getirildi. 2013-15 yılları arasında Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak, Gaziantepspor ve Sivasspor'da görev almıştır.

2015 yılında ise teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle Beşiktaş'da yardımcı antrenör görevine getirilmiştir.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getirdi.