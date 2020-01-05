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05 Ocak 2020, Pazar
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Tosic geliyor

Tosic geliyor

’ın eski yıldızı , ’den ayrıldı. ’un başına geçen ’nın isteğiyle listenin ilk sırasına yazıldı.

Süper Lig'de daha önce ve 'ta forma giyen 'e bir kez daha yolu gözüktü. 2018 yazında siyah-beyazlılardan Guangzhou'ya 4.5 milyon euro'ya transfer olan 34 yaşındaki savunmacının kontratı 31 Aralık 2020'de sona erecek. Fakat yöneticilerle görüşen Tosic, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Sırp yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür mesajı yayınladı.

12 MAÇTA 3 GOL

Yıldız futbolcunun bonservisini eline almasıyla talipleri arttı. ile 1.5 yıllığına anlaşan Teknik Direktör 'nın hem sol bek hem de stoperde oynayabilen ve 'i tanıyan Tosic'i istediğini yönetime bildirdi. Tosic'in kısa sürede Türkiye'ye geleceği ve Antalyaspor yöneticileriyle görüşeceği kaydedildi. Tosic, ekibinde geçtiğimiz sezon 12 karşılaşmada forma giyip 3 gol attı.

  1. 5.1.2020
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