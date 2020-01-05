Tosic geliyor

Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ta forma giyen Dusko Tosic'e bir kez daha Türkiye yolu gözüktü. 2018 yazında siyah-beyazlılardan Guangzhou'ya 4.5 milyon euro'ya transfer olan 34 yaşındaki savunmacının kontratı 31 Aralık 2020'de sona erecek. Fakat yöneticilerle görüşen Tosic, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Sırp yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür mesajı yayınladı.

12 MAÇTA 3 GOL

Yıldız futbolcunun bonservisini eline almasıyla talipleri arttı. Antalyaspor ile 1.5 yıllığına anlaşan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın hem sol bek hem de stoperde oynayabilen ve Süper Lig'i tanıyan Tosic'i istediğini yönetime bildirdi. Tosic'in kısa sürede Türkiye'ye geleceği ve Antalyaspor yöneticileriyle görüşeceği kaydedildi. Tosic, Çin ekibinde geçtiğimiz sezon 12 karşılaşmada forma giyip 3 gol attı.