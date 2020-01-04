Son dakika: Antalyaspor Tamer Tuna'ya emanet

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı.

Başarılı teknik direktör, son olarak Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile el sıkıştı. Tuna, Akdeniz temsilcisi ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

TOMAS BAŞARILI OLAMAMIŞTI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan toplayabilmişti.

Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 15 Kasım 2019'da imzalanan sözleşmeyle 2,5 yıllığına geçen Tomas, Antalyaspor'un başında 6 karşılaşmaya çıkmıştı.

Ligin 12. haftasına kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayan Antalyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimine başlayan Tomas, ligin 12. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla kulübedeki yerini almıştı.

Hırvat teknik adam yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak birer puan almayı başarmıştı. Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzon'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer almıştı.

Tomas, Antalyaspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5. turda Eyüpspor karşısında 2 maça çıkarken, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor, sahasında elde ettiği 2-2'lik beraberlikle son 16 turuna yükselmişti.