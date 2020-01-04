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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'ya emanet

Son dakika: Antalyaspor Tamer Tuna'ya emanet

'ın ardından Tomas ile de yollarını ayıran , arayışı içerisindeydi... ’dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen , son dakika haberine göre; ile 1.5 yıllık sözleşme anlaşmaya vardı.

ekiplerinden , ile anlaşmaya vardı.

Başarılı , son olarak 'ın çalıştırdığı ile el sıkıştı. Tuna, temsilcisi ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

TOMAS BAŞARILI OLAMAMIŞTI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan toplayabilmişti.

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 15 Kasım 2019'da imzalanan sözleşmeyle 2,5 yıllığına geçen Tomas, Antalyaspor'un başında 6 karşılaşmaya çıkmıştı.

Ligin 12. haftasına kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayan Antalyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimine başlayan Tomas, ligin 12. haftasındaki Futbol Kulübü maçıyla kulübedeki yerini almıştı.

Hırvat teknik adam yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak birer puan almayı başarmıştı. 'e 2-0, 'a 3-1 ve 'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer almıştı.

Tomas, Antalyaspor'un başında 'nda da 5. turda Eyüpspor karşısında 2 maça çıkarken, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor, sahasında elde ettiği 2-2'lik beraberlikle son 16 turuna yükselmişti.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 11:23
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