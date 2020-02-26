Lukas Podolski: Ben buraya tatile gelmedim

Antalyaspor'un Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'den transferi Lukas Podolski, Akdeniz ekibini tercih nedenlerini ve takımdaki hedeflerini imza töreninde açıkladı.



Lukas Podolski: Ben buraya tatile değil, Antalyaspor'u iyi yerlere getirmek için geldim. Antalyaspor'un iyi bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, böyle bir ekibe sahibiz. Umuyorum ki her şey profesyonel şekilde ilerleyecek.

Buraya sadece 6 aylık ya da 1,5 senelik gelmedim. Umuyorum ki çok başarılı olacağız. Ben takıma katkıda bulunmakla yükümlü olan bir oyuncuyum. Takım olarak iyi bir yoldayız. Hedeflerimize takım ve şehir olarak birlikte yürüyeceğiz.

"PODOLSKI KENDİSİNİ F.BAHÇE MAÇINA SAKLIYOR!"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ise "Podolski para kazanmak için değil Antalya'yı daha iyi tanıtmak için geldi. Antalyaspor'da üç gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor" diye konuştu.