Lukas Podolski: Ben buraya tatile gelmedim - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Lukas Podolski: Ben buraya tatile gelmedim

: Ben buraya tatile gelmedim

Lukas Podolski: Ben buraya tatile gelmedim

ekiplerinden ara döneminde kadrosuna kattığı için imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Alman yıldız önemli açıklamalarda bulundu.

'un Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'den transferi , ekibini tercih nedenlerini ve takımdaki hedeflerini imza töreninde açıkladı.

Lukas Podolski: Ben buraya tatile değil, Antalyaspor'u iyi yerlere getirmek için geldim. Antalyaspor'un iyi bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, böyle bir ekibe sahibiz. Umuyorum ki her şey profesyonel şekilde ilerleyecek.

Buraya sadece 6 aylık ya da 1,5 senelik gelmedim. Umuyorum ki çok başarılı olacağız. Ben takıma katkıda bulunmakla yükümlü olan bir oyuncuyum. Takım olarak iyi bir yoldayız. Hedeflerimize takım ve şehir olarak birlikte yürüyeceğiz.

"PODOLSKI KENDİSİNİ F.BAHÇE MAÇINA SAKLIYOR!"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ise "Podolski para kazanmak için değil Antalya'yı daha iyi tanıtmak için geldi. Antalyaspor'da üç gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor" diye konuştu.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 20:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lukas Podolski: Ben buraya tatile gelmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN