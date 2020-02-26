Lukas Podolski: Ben buraya tatile gelmedim
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Lukas Podolski için imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Alman yıldız önemli açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor'un Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'den transferi Lukas Podolski, Akdeniz ekibini tercih nedenlerini ve takımdaki hedeflerini imza töreninde açıkladı.
Lukas Podolski: Ben buraya tatile değil, Antalyaspor'u iyi yerlere getirmek için geldim. Antalyaspor'un iyi bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, böyle bir ekibe sahibiz. Umuyorum ki her şey profesyonel şekilde ilerleyecek.
Buraya sadece 6 aylık ya da 1,5 senelik gelmedim. Umuyorum ki çok başarılı olacağız. Ben takıma katkıda bulunmakla yükümlü olan bir oyuncuyum. Takım olarak iyi bir yoldayız. Hedeflerimize takım ve şehir olarak birlikte yürüyeceğiz.
"PODOLSKI KENDİSİNİ F.BAHÇE MAÇINA SAKLIYOR!"
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ise "Podolski para kazanmak için değil Antalya'yı daha iyi tanıtmak için geldi. Antalyaspor'da üç gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor" diye konuştu.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 20:01
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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