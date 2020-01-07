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07 Ocak 2020, Salı
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Kudryashov tamam

Kudryashov tamam

Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Medipol Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki sol bek Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kurdyashov, kampında takıma katıldı.

Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Medipol Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki sol bek Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kurdyashov, kampında takıma katıldı.

  1. 7.1.2020
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