Antalyaspor'da daha önce prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Tuna, ilk yarıyı düşme hattında bitiren takımı için, "İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Takımımıza güvenim tam" dedi.
Antalyaspor'da daha önce prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Tuna, ilk yarıyı düşme hattında bitiren takımı için, "İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Takımımıza güvenim tam" dedi.
ÜÇ İSİM GÖNDERİLDİ
İkinci yarıya büyük değişimle girmeye hazırlanan Antalyaspor'da üç isimle yollar ayrıldı. 28 yaşındaki sağ bek Tarık Çamdal, Fransız sol bek Cissokho ve Angolalı forvet arkası Dala gönderildi.
- 7.1.2020
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ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Tamer Tuna Antalya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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