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07 Ocak 2020, Salı
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'da

Tamer Tuna Antalya'da

'da daha önce prensip anlaşmasına varılan teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Tuna, ilk yarıyı düşme hattında bitiren takımı için, "İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Takımımıza güvenim tam" dedi.

'da daha önce prensip anlaşmasına varılan teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Tuna, ilk yarıyı düşme hattında bitiren takımı için, "İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Takımımıza güvenim tam" dedi.

ÜÇ İSİM GÖNDERİLDİ
İkinci yarıya büyük değişimle girmeye hazırlanan Antalyaspor'da üç isimle yollar ayrıldı. 28 yaşındaki sağ bek , Fransız sol bek Cissokho ve Angolalı forvet arkası Dala gönderildi.

  1. 7.1.2020
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