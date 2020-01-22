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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'yı kiraladı

Bayern Münih Alvaro Odriozola'yı kiraladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden , 'nın takımından 'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.

'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Odriozola'nın kalitesiyle takıma yardım edeceğini aktardı.

2018'de Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olan ve 27 karşılaşmada forma giyen Odriozola, İspanya Milli Takımı'nda 4 kez oynadı.

  1. 22.01.2020
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