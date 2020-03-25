Conor McGregor'dan corona virüsü ile mücadele için 1 milyon euro'luk yardım!
31 yaşındaki İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, corona virüsü ile mücadele için 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışı yaptı.
McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.
İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.
Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.
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