Conor McGregor'dan corona virüsü ile mücadele için 1 milyon euro'luk yardım! - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'dan ile mücadele için 1 milyon euro'luk !

Conor McGregor'dan corona virüsü ile mücadele için 1 milyon euro'luk yardım!

31 yaşındaki UFC dövüşçüsü , ile mücadele için 1 milyon bağışında bulundu.

karma dövüş sanatları sporcusu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon bağışı yaptı.

McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

  1. 25.03.2020
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