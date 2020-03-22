Cristiano Ronaldo'dan flaş koronavirüs kararı! Gönülleri fethetti - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo bu hareketiyle gönülleri fethetti!

'dan flaş kararı! Gönülleri fethetti

Cristiano Ronaldo'dan flaş koronavirüs kararı! Gönülleri fethetti

Dünya çapında salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Madeira'da izole bir yaşam sürdüren , ülkesinde koronavirüs ile mücadele eden hastanelerin eksiklerini gidermek için menajeri ile birlikte büyük bir çalışma başlattı.

'ta 3 takım arkadaşı koronavirüse yakalanan ve ailesiyle birlikte kendini ülkesinde karantinaya alan dünyaca ünlü yıldız , menajeri 'le birlikte Portekiz'de hastanelerin eksiklerini gidermek için çalışmalara başladı.

Dünyanın en çok kazanan menajerlerinden biri olan Mendes'le yakın bağları bulunan Ronaldo'nun ülkesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere malzeme tedarik edeceği öğrenildi.

Hasta servislerinde ve yoğun bakımlarda tıbbi maske, tıbbi önlük ve vantilatör sayısının az olduğunu öğrenen 35 yaşındaki yıldız, menajeriyle iletişime geçerek eksiklerin tamamlanmasını istedi.

Hali hazırda Lizbon'Da bulunan Sao Joao Hastanesine 3 vantilatör ve 200 tıbbi önlük bağışlayan Jorge Mendes, Ronaldo'dan gelen isteğin üzerine bütün hastanelerin eksiklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

HASTALARA YAPILACAK BAĞIŞI DA KABUL ETTİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo, formasını giydiği Juventus'un oyunculardan maaşlarının bir kısmını gönüllü olarak hastalara ayırma isteğini geri çevirmedi.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 19:31
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