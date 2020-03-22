SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu!

SON DAKİKA: 'nun test sonuçları belli oldu!

SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu!

Son dakika: 'un dünyaca ünlü yıldızı 'nun koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Koronavirüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da Kulübü, üst üste şok haberler alıyordu. Daniel Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin virüse yakalandığı siyah-beyazlılar'da dün Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı 'dan güzel haber geldi. Salgın nedeniyle kendisini eve kapatan ve ailesiyle beraber Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun Koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

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Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 18:06
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