‘Panik oluşturacak bir durum yok’ - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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‘Panik oluşturacak bir

‘Panik oluşturacak bir durum yok’

'ta forma giyen milli futbolcumuz , dün hesabından açıklama yaptı. Koronavirüs sebebiyle kulübün tedbir amaçlı kararlar aldığını belirten Merih, "Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir . iletenlere teşekkürler. sizler de gerekli tedbirleri alın" dedi.

'ta forma giyen milli futbolcumuz , dün hesabından açıklama yaptı. Koronavirüs sebebiyle kulübün tedbir amaçlı kararlar aldığını belirten Merih, "Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir . iletenlere teşekkürler. sizler de gerekli tedbirleri alın" dedi.
  1. 13.3.2020
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