Roberto Mancini'nin acı günü! Koronavirüs... | İtalya koronavirüs - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Roberto Mancini'nin acı günü! Koronavirüs...

'nin acı günü! Koronavirüs...

Roberto Mancini'nin acı günü! Koronavirüs...

'ın eski , çocukluk arkadaşını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini duyurdu. Mancini yaptığı açıklamada, "Çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini öğrendim. Çocukluğumuzda beraber oynardık." ifadelerini kullandı.

, koronavirüs sebebiyle çocukluk arkadaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

İtalya'da Koronavirüs salgının hızla yayılması ve günden güne vakanın artmasına rağmen buradan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Roberto Mancini şu açıklamaları yaptı:

İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Çünkü burada kendimi güvende hissediyorum ve kahramanca bir iş yapan doktorlarımıza güven duyuyorum. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istiyorum. Bunu basit bir vatandaş olarak söylüyorum. İtalya'yı temsil eden kurumsal bir kimlikle değil. Teknik Direktör olarak değil. sıradan bir vatandaş olarak. Çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini öğrendim. Çocukluğumuzda beraber oynardık.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyunu görünce insan çok kötü oluyor. Kimse bu cehenneme hazır değildi. Çok fazla yoğun bakım yatakları olmadığı için insanların öldüğünü düşünmek çok saçma geliyor.

  1. 22.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roberto Mancini'nin acı günü! Koronavirüs... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN